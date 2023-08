Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, ecco la data di uscita

Frontier Developments ha annunciato la data di uscita di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, lo strategico in tempo reale ispirato all’omonimo gioco da tavolo targato Games Workshop.









In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 novembre, Realms of Ruin offrirà sia una campagna single player che diverse modalità di gioco multiplayer. Il gioco offrirà anche le funzionalità di gioco cross-platform.

Il trailer presente qui in alto svela la terza fazione di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, su un totale di quattro: si tratta dell’orda spettrale dei Nighthaunt, che va a unirsi ai già rivelati Stormcast Eternal e agli Orruk Kruleboyz. Il video mostra anche la Conquest Mode, una modalità singleplayer che pone i giocatori di fronte a sfide imprevedibili.