The Lord of the Rings: Return to Moria è in arrivo nel 2024

The Lord of the Rings: Return to Moria, sviluppato da Free Range Games e pubblicato da North Beach Games, è in arrivo il prossimo 24 ottobre 2024 in cui si impersonerà un gruppo di nani all’interno delle sperdute miniere di Moria, che abbiamo visitato in passato ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, ma in un periodo storico successivo alla sconfitta di Sauron.









La storia di Il Signore degli Anelli: Return to Moria a porta i giocatori oltre i libri e nella Quarta Era della Terra di Mezzo, il mondo fantastico creato da J.R.R. Tolkien. I giocatori prendono il controllo di una compagnia di Nani incaricati di recuperare il bottino perduto dalla patria dei Nani di Moria, conosciuta come Khazad-dûm o Dwarrowdelf, nelle profondità sotto i loro piedi. La loro ricerca richiederà coraggio e lavoro di squadra, scavando in profondità nelle Miniere di Moria per recuperarne i tesori e nella speranza di riportarli un giorno al loro antico splendore. In Il Signore degli Anelli: Ritorno a Moria i giocatori creeranno il proprio Nano personalizzato prima di avventurarsi nelle cavernose miniere di Moria da soli o insieme a una compagnia di altri Nani online.

Ogni avventura negli abissi porterà sfide e opportunità uniche attraverso l’uso di ambienti generati proceduralmente, creando possibilità quasi infinite mentre i giocatori cercano gli scavi più profondi dei Nani. Mentre si avventurano sempre più in profondità, i Nani dovranno assicurarsi che il loro metallo sia pronto ad affrontare i pericoli che si trovano all’interno.