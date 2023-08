Hellboy Web of Wyrd è in arrivo a ottobre

Hellboy Web of Wyrd, sviluppato da Upstream Arcade e pubblicato da Good Shepherd Entertaiment, arriverà il prossimo 4 ottobre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Basato sulla graphic novel Hellboy del creatore della serie Mike Mignola pubblicata da Dark Horse Comics, il gioco presenta una trama originale realizzata in collaborazione con Mignola, oltre al rinomato talento vocale di Lance Reddick nei panni dello stesso Hellboy, con Mignola ha anche disegnato la key art unica del gioco.









Un mondo visivamente bello ma inquietante colmo di nemici brutali, statue animate e mostri quasi imbattibili, tutti determinati a uccidere il protagonista. Il giocatore dovrà cercare i pochi amici che potrà trovare in The Wyrd, raccogliendo raccogliere tutte le informazioni possibili prima di affrontare sfide mostruose che minacciano di tenere Hellboy intrappolato per sempre.