Eternights: uscita anticipata per il dating sim d'azione

Studio Sai ha annunciato che l’uscita di Eternights è stata anticipata di una settimana rispetto alla data comunicata in precedenza. Ciò significa che il particolare dating sim d’azione sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal 12 settembre. Per l’occasione è stato confezionato un nuovo trailer.









In Eternights il mondo che conosciamo viene stravolto da un evento misterioso che trasforma le persone in mostri violenti, assiepati sulle mura giganti che cingono la città. Dopo che il braccio del protagonista viene sostituito da una replica magica e mutaforma che gli conferisce strani poteri, spetta a lui salvare il mondo e la sua vita sentimentale. Durante l’apocalisse gli appuntamenti sono ancora importanti, e anche quando un male surreale fa crollare la vita come la conosciamo, ciò che conta di più sono le persone che ci circondano.

Questa la descrizione del gioco: “Trascorri il tuo tempo in Eternights sopravvivendo a scorribande in dungeon infernali e a intense battaglie in tempo reale con nemici mostruosi. Con le tue abilità magiche, e sfruttando al meglio quelle dei tuoi compagni, abbatti i nemici con combo stilose insieme ai sopravvissuti che ti accompagneranno sul campo di battaglia. Ma le ore a disposizione sono poche e l’apocalisse non aspetta il primo bacio. Invita chi vuoi per un appuntamento, divertiti con i mini-giochi e sviluppa una relazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, il tutto mentre provi a cercare una cura per salvare il mondo. Il modo in cui trascorrerai la fine del mondo dipende da te, ma ricorda che in Eternights ogni momento è importante.”

Gli sviluppatori hanno infine annunciato di aver siglato una partnership con Maximum Games per la realizzazione di un’edizione fisica di Eternights nei formati per PS4 e PS5. Questa sarà disponibile sugli scaffali dei negozi nel corso delle prossime festività natalizie.