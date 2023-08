Persona 5 Tactica: ecco un nuovo trailer dedicato

Persona 5 Tactica, sviluppato e pubblicato da ATLUS, è in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 17 novembre 2023. La lore dedicata al titolo che conquistò un numero ottimo di giocatore, infatti, è ancora tutta da scoprire. Nella giornata odierna, il team nipponico ha rilasciato un trailer dedicato alla storia e il gameplay.









Impara come volgere le sorti della battaglia a tuo favore con l’attacco Tripla Minaccia, come sbloccare abilità sul relativo albero e molto altro.Persona 5 Tactica presenta cinque livelli di difficoltà, da Rilassata a Spietata, grazie ai quali sia i neofiti che i veterani dei GDR strategici potranno trovare il livello di sfida più adatto a loro. All’interno del trailer è presentato anche il Pacchetto sfida DLC “Repaint Your Heart”, che include nuove regole, nuove battaglie in livelli dinamici e due personaggi aggiuntivi: Goro Akechi e Kasumi Yoshizawa.