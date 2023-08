Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, ecco il trailer

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, sviluppato da Aquaplus e pubblicato da NIS America, si prepara a sbarcare su PlayStation 5 e PlayStation 4 nel prossimo mese di settembre, per la precisione l’8 di settembre. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un classico JRPG vecchio stampo apprezzato soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone.









La vita tranquilla di Oshtor, un giovane che vive nella provincia di frontiera di Ennakamuy, viene bruscamente sconvolta quando incontra una misteriosa ragazza di nome Shunya. I giocatori potranno unirsi a Oshtor nel suo viaggio e scoprire chi si schiererà al suo fianco o contro di lui. Il trailer dedicato mostra le principali novità della produzione fra gameplay e trama principale.