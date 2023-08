Dark Envoy, annuncio con data d'uscita

Dark Envoy, sviluppato e pubblicato da Event Horizon Limited, arriverà il prossimo 24 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. In un mondo fantasy dominato dalla magia, da mostri oscuri e tenebrosi intrighi, degli eroi si preparano ad affrontare l’ignoto e cosa esso comporterà.









Il trailer mostra il lussureggiante mondo di Jäan, le meccaniche principali del gioco, e riecheggia una narrazione profonda che invita i giocatori a perdersi. Dark Envoy unisce le classiche meccaniche dei giochi di ruolo con un sistema di combattimento basato sulle abilità costruito su classi, specializzazioni e miscele. con diverse opzioni tattiche per affrontare le battaglie. Al suo interno, si controllerà un gruppo di cacciatori di reliquie in una storia del destino ambientata in un mondo dilaniato dal conflitto. Realizzato come gioco di ruolo accessibile da vivere come avventura per giocatore singolo o cooperativa online, ogni percorso sarà diverso in base alle proprie scelte.