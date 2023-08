Mediterranea Inferno è disponibile da oggi

Mediterranea Inferno, sviluppato da Lorenzo Radaelli e pubblicato da Santa Ragione, è il nuovo videogioco adventure tematicamente vicino al calde e afose giornate estive che chiunque, in un modo o nell’altro, ha vissuto in passato e pure ora. Recensito dal nostro Clod, questa nuova opera potrebbe affascinare gli amanti del Bel Paese ben oltre il classico videogioco.









All’interno di Mediterranea Inferno, il giocatore esplorerà i demoni interiori di tre amici d’infanzia durante una vacanza estiva. Dovrà aiutarli a riavvicinarli e a riscoprire sé stessi mentre porti alla luce segreti, paure e ossessioni. Una visual novel evocativa e inquietante, dal creatore di Milky Way Prince – The Vampire Star.