Baldur's Gate 3 in uscita quest'anno su console Xbox

Ricorderete senz’altro le dichiarazioni di Larian Studios circa l’uscita di Baldur’s Gate 3 su console Xbox, con la compagnia belga che affermò di non essere in grado di portare il gioco sulle piattaforme di Microsoft prima del prossimo anno. Ebbene, dopo un confronto tra Swen Vincke, CEO di Larian, e Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, è stata trovata una soluzione che permetterà a Baldur’s Gate 3 di uscire su Xbox Series X e S entro la fine del 2023.

Ne ha dato notizia lo stesso Vincke, che su Twitter ha affermato di aver raggiunto un compromesso con Microsoft: il videogioco di ruolo uscirà sulle console della Casa di Redmond, tuttavia la versione per Xbox Series S non avrà la modalità cooperativa locale in split-screen. Viene così aggirata la clausola di parità che obbliga tutti gli sviluppatori a pubblicare giochi con le medesime feature sia su Series X che S, la stessa clausola che aveva creato non pochi grattacapi a Larian Studios e finora aveva impedito l’uscita di Baldur’s Gate 3 su Xbox.

Non si conosce ancora la data di pubblicazione, ma a questo punto presumiamo che non bisognerà attendere a lungo. Nel frattempo vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è già disponibile su PC (qui la nostra recensione), mentre uscirà su PS5 il prossimo 6 settembre.