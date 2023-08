Shotgun King: The Final Checkmate arriva su console

Shotgun King: The Final Checkmate, sviluppato da PUNCAKE Delicieux e pubblicato da Headbang Club, è stato inizialmente pubblicato su Steam lo scorso 12 maggio 2022. Ora disponibile anche su console, il roguelike si propone in una nuova vesta, con un’interfaccia adatta per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.









Scacchi, ma sostituite il vostro intero esercito con un fucile reale, con una strategia roguelike basata sull’intramontabile classico della scacchiera, tra torri, re, pedine e compagnia cantante. A ogni turno, si potrà muovere il re o sparare ai nemici. L’obiettivo? Arrivare a fare scacco matto e uccidere il re nemico per completare il piano. Dopo aver superato gli obiettivi, si potrà scegliere tra due combinazioni casuali di un potenziamento nonché un rafforzamento per l’altro lato. Si dovrà essere parsimoniosi in ogni scelta intrapresa.