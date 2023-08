Payday 3 riceve due Gamescom Award

Payday 3, sviluppato da Starbreeze e pubblicato da Deepsilver, è stato premiato come “Best PC Game” e “Most Entertaining Game” alla Gamescom 2023, la kermesse estiva che ha visto sfilare un numero generoso di nuove produzioni.









“A meno di un mese dal lancio, questi premi rappresentano un’enorme pietra miliare per noi di Starbreeze. Abbiamo lavorato duramente per rendere PAYDAY 3 il miglior sequel possibile. Ricevere due gamescom Award, ‘Best PC Game’ e ‘Most Entertaining Game’, è una testimonianza di ciò che il nostro team e il nostro partner Deep Silver hanno realizzato insieme. Non vediamo l’ora che il mondo possa giocarci e che arrivi il 21 settembre”, ha dichiarato Almir Listo, Global Brand Director e Head of Community del team. Ricordiamo, inoltre, che Payday uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.