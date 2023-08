Jusant, ecco il gameplay trailer e la data d'uscita

Jusant, sviluppato e pubblicato da Don’t Nod, è il nuovo videogioco intimista che cattura elementi adventure e di arrampicata. Tematicamente vicino a opere come Abzu, Journey, Flower e l’attualissimo Sky – Children of the Light, questa nuova opera racconterà di un mondo sfilacciato, dove l’umanità ha perso il suo posto nel mondo. Al suo interno, infatti, s’impersonerà un giovane alla ricerca di una niova speranza.









Nel nuovo trailer, infatti, viene mostrato in modo approfondito il game design e la struttura ludica dell’opera, che abbiamo provato nelle ultime settimane. In concomitanza con Jusant, inoltre, è anche presente un nuovo videogioco sempre di Don’t Nod, ambientato nel 1600 e in un’epoca di grandi tumulti interni. Jusant arriverà il 31 ottobre 2023, proprio in un mese pieno zeppo di videogiochi, e uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.