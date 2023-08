Homeworld 3, ecco la modalità War Games

Homeworld 3, sviluppato da Blackbird Interactive e pubblicato da Gearbox Publishing, è l’imminente videogioco sci-fi con cui il nostro Brom è entrato in contatto. Per la precisione, ha approfondito la modalità War Games, e l’uscita del gioco fissata per il 2024. Questa nuova implementazione di Homeworld 3 offre ai giocatori un’esperienza RTS altamente rigiocabile che estende il gioco oltre la campagna.









Unendo il gameplay RTS di Homeworld con l’ispirazione roguelike, War Games può essere giocato da solo o in cooperativa con un massimo di tre giocatori, in totale. I giocatori selezioneranno una flotta iniziale e poi la comanderanno attraverso una serie di tre sfide di combattimento casuali. I comandanti che gestiscono con successo le loro flotte e raggiungono questi obiettivi vengono ricompensati con artefatti che possono essere utilizzati per potenziare le navi. I giocatori guadagneranno anche esperienza per sbloccare artefatti aggiuntivi e flotte iniziali che manterranno viva la sfida. La modalità Homeworld 3 War Games continuerà a evolversi dopo il lancio attraverso espansioni di contenuti premium opzionali.