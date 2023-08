Still Wakes the Deep: svelati dettagli sulla storia

Il misterioso Still Wakes the Deep, sviluppato da The Chinese Room e pubblicato da Secret Mode, uscirà in un momento ancora da stabilire nel 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gli sviluppatori di The Chinese Room esplorano la trama dietro Still Wakes the Deep e la ricerca che guida lo sviluppo. Il capo artista ambientale Iain Gillespie, il direttore artistico associato Laura Dodds e il capo progettista Rob McLachlan offrono uno sguardo dietro le quinte di questo nuovo titolo.











The Chinese Room parla di come l’ambiente si evolverà nel tempo e delle principali ispirazioni dietro l’horror del gioco. Il periodo, la posizione geografica dell’attrezzatura: tutto gioca un ruolo cruciale in questa storia horror basata sulla narrativa. Il team ha sviluppato una passione per le gru e ha perlustrato gli archivi documentari della British Petroleum nel tentativo di ottenere una rappresentazione autentica di una piattaforma petrolifera scozzese negli anni ’70.