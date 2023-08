Torchlight: Arena, in arrivo The City of Aeterna

In arrivo il 7 settembre, la nuova stagione di Torchlight: Infinite, “The City of Aeterna”, debutta con un nuovo capitolo per il gioco di ruolo multipiattaforma. Il giocatore dovrà ricostruire una città perduta, sfidando il boss della nuova stagione e incontrando l’eroe etereo di Torchlight, Iris, oltre sbloccare nuove abilità, equipaggiamento leggendario, Pactspirits e molto altro.











Ci si immergerà nelle Rovine di Aeterna, affrontando sfide a tempo e riaccendendo i candelabri per ottenere i Marchi della Rovina, che attivano vari punti ricompensa sparsi sulla mappa del mondo: si dovranno unire i punti e coprire la maggior parte possibile dell’intero territorio per massimizzare le ricompense rilasciate. Mentre si esplorerà la città il giocatore potrà imbattersi in un nuovo tipo di oggetto, le Soul Candles, equipaggiabile nel pannello Abilità del cacciatore per sbloccare una serie di potenti affissi che poi possono essere aggiornati, evoluti e mutati spendendo Lacrime di Aeterna lasciate cadere dai mostri.