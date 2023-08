BioWare ha licenziato i veterani Mary Kirby e Lukas Kristjanson

Pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia dei tagli al personale che hanno interessato BioWare, ora veniamo a sapere che tra le circa cinquanta persone licenziate ci sono anche i veterani Mary Kirby e Lukas Kristjanson.

Mary Kirby è entrata in BioWare nel 2006 contribuendo alle sceneggiature di molti videogiochi di successo, tra cui Star Wars: The Old Republic e i titoli della trilogia di Dragon Age. Mary Kirby è anche l’autrice di uno dei personaggi più amati dai fan di Dragon Age: il nano Varric. La notizia del suo licenziamento è stata diffusa direttamente dalla Kirby, che su Twitter ha dichiarato di essere disponibile per un nuovo lavoro.

Lukas Kristjanson è invece uno sceneggiatore veterano con ancora più esperienza: basti pensare che ha iniziato a lavorare in BioWare dallo sviluppo del primo Baldur’s Gate, classe 1998. Da allora ha partecipato allo sviluppo di gran parte dei videogiochi dello studio canadese, compresa la trilogia di Mass Effect. A Kristjanson è attribuita la nascita del personaggio di Joker, il pilota della Normandy. La notizia del suo licenziamento è stata diffusa da David Gaider, ex collega di Kristjanson e co-fondatore di Summerfall Studios, il team del recente Stray Gods.