RoboCop: Rogue City è stato rinviato a novembre

Nacon ha rinviato l’uscita di RoboCop: Rogue City, lo sparatutto in soggettiva in sviluppo presso Teyon, già autori di Terminator: Resistance.

Il publisher francese non ha diffuso la notizia tramite un comunicato stampa, come avviene di solito, invece ha riportato la nuova data di uscita nella descrizione dell’ultimo trailer diffuso in occasione della recente Gamescom. È lì che leggiamo che RoboCop: Rogue City è stato rinviato al prossimo 2 novembre.

Niente uscita a settembre, dunque, nonostante la pagina del prodotto su Steam riporti ancora la vecchia data. Ricordiamo che RoboCop: Rogue City sarà disponibile sia su PC che su PS5 e Xbox Series X|S.