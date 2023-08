League of Legends: Riot illustra le modifiche alle classificate

Riot Games ha illustrato le novità in arrivo nei prossimi mesi su League of Legends: tra queste citiamo modifiche alla pre-stagione, alle partite classificate e molto altro. Il tutto è stato raccolto in un video diario in cui gli sviluppatori hanno descritto le modifiche.









Riot spiega che a partire dal prossimo anno, League of Legends passerà a tre Split classificati, mentre le modifiche della pre-stagione verranno introdotte alla partenza delle classificate nel 2024. Tra le altre novità, il sistema degli oggetti mitici sta per abbandonare il gioco, ma alcuni degli oggetti più amati rimarranno; le classificate rimarranno aperte a novembre e dicembre; Arena è andata offline con l’evento Spirito Guerriero, ma sta subendo alcuni miglioramenti e tornerà a dicembre; il Modes Team sta esplorando differenti funzionalità come nuovi potenziamenti, una migliore vitalità dei campioni, modifiche alle mappe e modi per giocare con più di un amico.

Per finire, Riot ha fatto sapere che l’evento Blitz al Nexus tornerà a ottobre e rimarrà attivo per cinque settimane, portando con sé molte novità e migliorie.