Mimimi Games chiude i battenti

Gli autori di Shadow Gambit: The Cursed Crew e Desperados hanno deciso d’interrompere la loro esperienza in questo panorama. A dare la notizia, è lo stesso team di sviluppo delle opere precedentemente citate nel loro sito ufficiale, attualmente preso d’assalto dagli appassionati dello studio.

“È con il cuore pesante che oggi dobbiamo condividere la notizia che Shadow Gambit: The Cursed Crew sarà l’ultimo gioco di Mimimi. Mentre ripensiamo al nostro viaggio di 15 anni nella creazione di giochi (e ne piangiamo), ci sentiamo grati per l’incredibile amore e supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi. Abbiamo apprezzato ogni gioco che abbiamo realizzato e ci sentiamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare come studio”, ha dichiarato il team, che ci tiene a precisare che supporterà Shadow Gambit: The Crused Crew nei mesi a venire, aggiungendo che aiuterà i dipendenti che hanno lavorato per quindici anni a cercare un nuovo impiego nel panorama.



“Dobbiamo anche riconoscere che i nostri futuri costi di produzione stanno crescendo più velocemente dei potenziali ricavi del nostro genere. La maggiore pressione finanziaria e il livello di rischio sono diventati insostenibili. Inoltre, ogni volta che i nostri giochi si avvicinavano all’uscita e diventavano finalmente divertenti da giocare, iniziava una nuova lotta per il finanziamento dei progetti successivi, rendendolo un ciclo continuo”, ha aggiunto lo studio, dando un’informazione rilevante sulle difficoltà e gli innumerevoli costi di produzione.