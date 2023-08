Daymare 1994 Sandcastle è in uscita oggi su PC e console

Sviluppato da Invader Studios e pubblicato da Leonardo Interactive, Daymare 1994 Sandcastle è la seconda iterazione del team italiano, nonché sequel dell’apprezzato Daymare. La produzione, spinta soprattutto dalla presenza di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e spiegata dai vari provati e interviste del nostro Kommissario, promette di gettare i giocatori fra le braccia di situazioni complesse e intricate.









Al suo inerno, si vestiranno i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S, esplorando il più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d’America. Ci saranno creature nell’ombra in attesa di colpire e uccidere, pronte a tutto pur di rovinare l’esistenza di chiunque. Meglio non sottovalutarle.