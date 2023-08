HYENAS: closed beta in arrivo domani

HYENAS, lo sparatutto d’estrazione a gravità zero, si prepara all’inizio della prima fase di closed beta che comincerà domani alle ore 16:00. In occasione dell’imminente apertura di questo primo contatto, il team ha inoltre pubblicato un lungo video gameplay.









I giocatori su PC possono registrarsi su Steam per godersi tutta l’azione esplosiva a gravità zero che desiderano. Affronta le squadre avversarie con un unico obiettivo: arrivare per primi al bottino, prendere la merce e scappare. Si potrà scegliere tra una serie di otto specialisti, ciascuno dei quali sfoggerà il proprio stile nelle rapine con armi e abilità uniche.