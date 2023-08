Warhammer 40,000: Space Marine 2, pubblicato un lungo trailer di gameplay

Focus Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di gameplay esteso dedicato a Warhammer 40,000: Space Marine 2, l’action in lavorazione presso gli studi di Saber Interactive che proprio di recente abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima.









Il lungo filmato mostra il tenente Titus in azione su Avarax, un pianeta dell’Imperium sotto assedio dalla bioflotta tiranide. Titus deve usare le sue innate capacità marziali per far fronte allo sciame assieme ai suoi confratelli Chairon e Gadriel, mentre al loro fianco i soldati dell’Astra Militarum tentano una difesa disperata del pianeta.

Sul finire del video, poi, vediamo anche qualcos’altro di interessante: Titus si ritrova su un mondo devastato e contorto, sullo sfondo la Torre d’Argento di Tzeentch, mentre degli Space Marine traditori della Stirpe dei Mille lo attaccano.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo inverno, ma per ora non si conosce la data di uscita definitiva.