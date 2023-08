The Elder Scrolls VI è entrato nella fase iniziale dello sviluppo

Mentre l’uscita di Starfield è ormai dietro l’angolo, in arrivo su PC e Xbox Series X|S il 6 settembre, è finalmente arrivato il momento per Bethesda di passare al prossimo progetto: The Elder Scrolls VI.

In una recente intervista concessa al magazine spagnolo Vandal (via ResetEra), il vice presidente Pete Hines ha fatto sapere che i lavori su The Elder Scrolls VI hanno lasciato lo stadio della pre-produzione per entrare nello sviluppo vero e proprio. Tuttavia Hines precisa che lo sviluppo è ancora all’inizio, per questo potrebbero volerci diversi anni prima che il gioco di ruolo fantasy possa vedere la luce del sole.

L’esponente di Bethesda ha poi dichiarato che nel prossimo futuro Starfield rimarrà comunque una priorità per lo studio, probabilmente in riferimento alle inevitabili patch e allo sviluppo di eventuali contenuti aggiuntivi.