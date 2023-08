Starfield: gli Imagine Dragons firmano un singolo inedito

Microsoft e Bethesda hanno collaborato con gli Imagine Dragons per la promozione di Starfield. Il gruppo statunitense ha infatti pubblicato un singolo inedito ispirato proprio al videogioco di ruolo fantascientifico in arrivo su PC e Xbox Series X|S.









Intitolato Children of the Sky, il brano è disponibile per l’ascolto sulle principali piattaforme di streaming, nonché su YouTube. Qui Bethesda ha pubblicato un video musicale creato con le sequenze di gioco tratte da Starfield.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S dal 6 settembre, mentre l’accesso anticipato inizierà già da domani su entrambe le piattaforme.