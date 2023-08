Borderlands Collection: Pandora's Box è in arrivo venerdì

Borderlands, la nota serie videoludica sviluppata da Gearbox Software, arriverà in un pacchetto unico nel suo genere con tutte le pubblicazioni precedentemente pubblicate. Borderlands Collection: Pandora’s Box raccoglie tutti e sei gli acclamati giochi base dell’iconico franchise: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 e New Tales from the Borderlands, oltre a tutti i loro contenuti aggiuntivi, per la prima volta in un unico gigantesco pacchetto digitale.

In Borderlands Collection: Pandora’s Box, i fan potranno sperimentare l’iconico franchise che ha definito il genere looter-shooter con i suoi scontri a fuoco estremi, gli arsenali incredibilmente vari e le emozionanti avventure interplanetarie perfette sia per il gioco in solitaria sia per il gioco in cooperativa. È l’occasione migliore per gli amanti del franchise e per i nuovi arrivati di sperimentare questa serie leggendaria in una unica raccolta. Inoltre, Borderlands 3 Ultimate Edition arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre. Borderlands 3 Ultimate Edition è la quintessenza dell’esperienza della terza iterazioni, con il pluripremiato gioco base più tutti e sei i contenuti aggiuntivi e la collezione completa di pacchetti decorativi.

Si potrà attraverso vari mondi nei panni di uno dei quattro Vault Hunters, i più forti cacciatori di tesori di Borderlands, ognuno dei quali è dotato di una serie di abilità, capacità e personalizzazioni diverse. Al suo interno, si giocherà da soli o con un amico in cooperativa locale o online a due giocatori per affrontare nemici mortali, accumulare bottini e salvare la vostra casa dai cult leader più spietati della galassia.