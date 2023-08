ULTROS, ecco il primo gameplay trailer

ULTROS, sviluppato da Hadoque e pubblicato da El Huervo AB, è un nuovo videogioco indipendente di prossima uscita che arriverò su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. L’avventura Metroidvania di Hadoque, in tal senso, approderà sul mercato nel 2024.









ULTROS è un’avventura fantascientifica psichedelica che crea una splendida sinfonia di azione e giardinaggio. I giocatori assumono il ruolo di Ouji, un agile esploratrice che viaggia in un mondo visivamente stupefacente di colori vibranti e strane creature realizzate graficamente dal famoso artista El Huervo. Nei panni di Ouji, i giocatori affronteranno nemici bizzarri come i Puppalupa, eseguendo combo grazie a un sistema di combattimento veloce e fluido e mangiando le loro budella per recuperare la salute e aumentare le statistiche nutrizionali. L’azione frenetica è controbilanciata da una placida meccanica di gioco di giardinaggio, mentre l’ammaliante colonna sonora, ispirata alla storia della musica classica e peruviana scorre con il suo incedere atmosferico.