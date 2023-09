Super Mario Bros. Wonder: una panoramica sul gameplay

Nel corso dell’ultimo Direct dedicato interamente a Super Mario Bros. Wonder, Nintendo ha illustrato le principali caratteristiche del gameplay di questo nuovo platform 2D per Switch.









In Super Mario Bros. Wonder, il benevolo Principe Florian invita Mario e i suoi amici a visitare il Regno dei Fiori, una terra non molto lontana dal Regno dei Funghi. Ma Bowser, il Re dei Koopa, ha altri programmi. Dopo aver toccato il misterioso fiore meraviglia, si fonde con il castello del Principe Florian, ottenendo nuovi poteri con cui inizia a seminare il caos. Adesso tocca a Mario e ai suoi amici fermare Bowser e salvare il Regno dei Fiori.

Il Regno dei Fiori è composto da sei distinti mondi che circondano l’Arcipelago dei Fiori, per un totale di sette aree da esplorare. Nei livelli sono presenti i fiori meraviglia, che si nutrono del misterioso potere di questo mondo, sprigionandolo quando sbocciano. Quanto viene toccato un fiore meraviglia, si attiva un effetto che innesca cambiamenti drastici: i tubi potrebbero iniziare a muoversi, il terreno potrebbe inclinarsi, la prospettiva potrebbe cambiare o potremmo ritrovarci alla deriva nello spazio. Ci sono persino effetti meraviglia che trasformano il personaggio in un Goomba o in una palla acuminata.

In Super Mario Bros. Wonder saranno presenti dei nuovi potenziamenti, come il frutto elefante, che permette a Mario e ad alcuni dei suoi amici di trasformarsi in elefanti. Il potenziamento bolla permette di soffiare delle bolle con cui imprigionare i nemici a distanza. Con il potenziamento trivella, affrontare i nemici corazzati o appuntiti diventa una passeggiata. Permette anche di scavare e spostarsi attraverso il terreno. Il gioco supporterà anche il multiplayer online e locale.

Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal 20 ottobre.