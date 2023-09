Beyond Good & Evil: spunta una 20th Anniversary Edition

Pare che Ubisoft stia per annunciare una nuova versione di Beyond Good & Evil in occasione dell’imminente ventesimo compleanno del gioco, il quale cade nel prossimo mese di novembre.

Stando a quanto riportato da Gematsu, sul sito dell’ESRB, l’ente di valutazione statunitense dei videogiochi in uscita, è comparsa una fantomatica 20th Anniversary Edition di Beyond Good & Evil. Questa edizione dovrebbe vedere la luce su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch, perlomeno stando alla valutazione dell’ESRB.

Pubblicato originariamente nel novembre del 2003 su PC, PS2 e sulla prima Xbox, l’action adventure diretto da Michel Ancel approdò successivamente anche su GameCube, per poi arrivare su PS3 e Xbox 360 nel 2011 con una remaster in alta definizione. Restiamo in attesa di una conferma da parte di Ubisoft circa l’esistenza di questa nuova versione del gioco.