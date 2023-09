Gunbrella è in arrivo su PC e Nintendo Switch

Gunbrella, sviluppato da Doinksoft e pubblicato da Devolver Digital, è il nuovo videogioco adventure platform tematicamente vicino ai grandi esponenti del genere. In arrivo il prossimo 13 settembre su PlayStation e Nintendo Switch, si sta parlando di una coraggiosa avventura a scorrimento laterale ambientata in un mondo che dipende da risorse naturali in rapida diminuzione.









Al suo interno, infatti, s’indosseranno degli stivali bagnati di pioggia di un burbero boscaiolo in cerca di vendetta, entrando in una città sconosciuta armato solo del Gunbrella, un’arma da fuoco di grosso calibro che funge anche da ombrello per proteggersi dall’acqua ma anche dai nemici che potrebbero comparire improvvisamente. Il tema è certamente forte, specie in un periodo del genere, in cui è realmente complesso trovare il proprio spazio in un mondo ormai totalmente in difficoltà a causa del surriscaldamento globale.