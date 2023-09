Morkull Ragast's Rage annunciato per PC e console

Morkull Ragast’s Rage, sviluppato e pubblicato dal team indipendente Disaster Games, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel 2024. Morkull Ragast’s Rage è un videogioco 2D che combina platform e azione con un tocco di esplorazione in cui controlli Morkull, dio della morte e dell’oscurità e signore dei Ragast. La meccanica di gioco di Morkull sta nel rompere il quarto muro, che consente a Morkull di comunicare con il giocatore in modi entusiasmanti.









Al suo interno, i giocatori vivranno l’esperienza nei panni Morkull, il cattivo di questa storia. L’obiettivo finale dell’opera? Aiutare Morkull a fuggire dai Ragast, in modo che possa governare e portare a termine i suoi piani malvagi in tutto il mondo come un tipico cattivo clichè.