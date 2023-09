Sea of Stars: gli sviluppatori stanno lavorando al DLC

Thierry Boulanger, il game director di Sea of Stars, ha confermato che Sabotage Studio sta lavorando a un DLC per il videogioco pubblicato pochi giorni fa su PC e console (qui la nostra recensione).

L’esponente della compagnia canadese ha dichiarato che il team si è diviso in due: una parte dello studio, quella più consistente, sta lavorando a un progetto del tutto nuovo, mentre un manipolo di sviluppatori è impegnato sul contenuto aggiuntivo di Sea of Stars. Da notare che non è una novità che Sea of Stars riceva un DLC: la pubblicazione del contenuto aggiuntivo era infatti stata prevista già durante la campagna Kickstarter, tre anni fa.

L’espansione si intitolerà Throes of the Watchmaker e sarà gratuita per tutti i backer del progetto, mentre immaginiamo che tutti gli altri interessati dovranno pagare per giocarci. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, non è stata fornita alcuna finestra di lancio.