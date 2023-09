Lies of P: un ultimo video di gameplay prima dell'uscita

Mentre mancano esattamente due settimane all’uscita di Lies of P, Neowiz ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mette in mostra l’action RPG ispirato al Pinocchio di Collodi.









Il video presente qui in alto si concentra su una singola location, la galleria commerciale Lorenzini, mettendo in mostra le sue architetture e naturalmente i nemici che vi dimorano. Com’è ovvio per questo genere di trailer, il filmato è dedicato quasi interamente al combattimento, mostrandoci le capacità marziali del protagonista e alcune delle armi a sua disposizione.

Vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile dal 19 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.