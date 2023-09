NetEase svelerà un nuovo videogioco al Tokyo Game Show 2023

NetEase ha fatto sapere che sarà presente al Tokyo Game Show 2023 che si terrà a fine mese nella capitale giapponese. In quell’occasione annuncerà un nuovo videogioco che vedrà la luce su PC e console.

La compagnia non ha svelato alcun dettaglio circa questo progetto, salvo una prima immagine sfocata in cui ipotizziamo siano presenti un coniglio antropomorfo e un mech. Per avere ulteriori informazioni bisognerà attendere l’inizio della kermesse nipponica, che si terrà dal 21 al 24 settembre prossimi.