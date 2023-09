Blasphemous 2, in arrivo la Collector's Edition

Blasphemous 2, sviluppato da The Game Kitchen e pubblicato da Team 17, è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. SelectaPlay, infatti, è lieta di annunciare la collaborazione con il team spagnolo per la creazione di una collector edition dedicata al nuovo metroidvania, recensito dal nostro Nicholas.









Javi Puertas, responsabile del gioco presso SelectaPlay, ha commentato:“Sono passati poco più di due anni da quando abbiamo pubblicato la Blasphemous Collector’s Edition e per noi è un onore lavorare di nuovo su uno dei migliori giochi spagnoli mai pubblicati. Vorremmo ringraziare The Game Kitchen e Team 17 per il loro supporto e siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con loro con Blasphemous 2.”

Mauricio Garcia, direttore dello studio di The Game Kitchen, in risposta ha commentato:”Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con SelectaPlay, dal momento che hanno fatto un lavoro eccezionale sull’edizione da collezione di Blasphemous, racchiudendo molti extra entusiasmanti e prodotti accuratamente realizzati che alla fine hanno deliziato tutti i nostri fan”.