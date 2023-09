Alone in the Dark è stato rinviato

Alone in the Dark, il nuovo reboot dedicato al capitolo horror, è stato posticipato al 16 gennaio 2024. Precedentemente, infatti, la pubblicazione era prevista per il prossimo ottobre, un mese già ricco di opere – tanto che Alan Wake è stato posticipato di qualche giorno.









Provato dal nostro Nicholas, che ha vissuto un breve ma intenso assaggio del prologo, l’opera è un tentativo di rispolverare un classico del passato, ammodernando sia la struttura di gioco quanto la grafica. THQ Nordic, in tal senso, ha preso la decisione di pubblicare l’opera in un periodo maggiormente favorevole alla sua diffusione, che sarà su PC e console.