The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non riceverà DLC

Brutte notizie per chi si aspettava qualche contenuto aggiuntivo per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: il producer Eiji Aonuma ha infatti dichiarato che nessun DLC è in lavorazione.

In un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu e tradotta da Eurogamer, Aonuma ha fatto sapere che Nintendo non ha programmato alcun contenuto aggiuntivo dal momento che il team ha esaurito le possibilità offerte da quel mondo, almeno per ora. Gli fa eco Hidemaro Fujibayashi, il director di Tears of the Kingdom, che sta già pensando alla prossima esperienza della serie The Legend of Zelda, sebbene non sappia ancora quale direzione possa intraprendere.

“Il motivo per cui questa volta abbiamo scelto di sviluppare un sequel è perché abbiamo pensato che quel mondo potesse offrire nuovi modi di giocare,” spiega Aonuma. “Dunque se un’occasione simile dovesse ripresentarsi, potremmo ritornare in quello stesso mondo.” Parlando del prossimo The Legend of Zelda, invece, Aonuma ha dichiarato: “Che si tratti di un sequel o di un’opera del tutto nuova, penso che offrirà un modo completamente nuovo di giocare.”

Difficile, dunque, che Tears of the Kingdom riceva dei contenuti aggiuntivi come avvenuto invece per Breath of the Wild, che ottene ben due DLC. Quella storia di Link e Zelda sembra conclusa, perlomeno stando a quanto lasciato trasparire da Aonuma e Fujibayashi.