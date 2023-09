OutRage è stato annunciato

OutRage, sviluppato da Hardball Games, è un prossimo videogioco picchiaduro e multigiocatore in arrivo prossimamente su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS e Android. In uscita tuttavia in Accesso Anticipato nel 2024, l’opera offrirà uno stile di combattimento vecchia scuola.









Noi di Hardball Games amiamo giocare insieme ai giochi di squadra, ma non sempre abbiamo il tempo di investire settimane o mesi per padroneggiare un nuovo gioco. Volevamo creare qualcosa che chiunque potesse imparare e giocare con i propri amici, ma che avesse un sistema di ricompensa e progressione per quei giocatori che vogliono dedicargli tempo extra”, ha affermato Jason Avent, Studio Head di Hardball Games. “Quindi con OutRage siamo stati davvero creativi nel modo in cui aumentiamo il divertimento e rendiamo il gioco accessibile.”