Baldur's Gate 3 disponibile per tutti su PS5

Dopo un breve periodo di Accesso Anticipato riservato ai possessori della Digital Deluxe, Baldur’s Gate 3 è finalmente disponibile per tutti su PS5.









Il videogioco di ruolo di Larian Studios è dunque approdato sulla console di Sony a distanza di un mese dall’uscita su PC (qui la nostra recensione), permettendo anche all’utenza PlayStation di lanciarsi all’avventura nei Forgotten Realms. “Baldur’s Gate 3 è stato creato per PS5 sin dal primo giorno ed è stato speso parecchio impegno per racchiudere le funzionalità di un gioco così complesso in pochi tasti e grilletti,” si legge nel comunicato ufficiale. “Grazie al controller DualSense di Playstation 5, accedere ad azioni, incantesimi, riposi lunghi e oggetti diventa questione di memoria muscolare.”

Ricordiamo che la versione PS5 di Baldur’s Gate 3 supporta la funzionalità di cross-save per trasferire i progressi tra le altre edizioni del gioco (da PS5 a PC e viceversa). Non servirà l’abbonamento al PlayStation Plus per sfruttare questa feature, bensì solamente un account Larian.

Ricordiamo, infine, che Baldur’s Gate 3 sarà disponibile prossimamente anche sulle console Xbox, ma ancora non conosciamo la data di uscita ufficiale. Sappiamo, però, che il gioco di ruolo farà capolino su Xbox Series X e S entro la fine dell’anno.