Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, aperti i preordini

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, sviluppato e pubblicato da Square Enix, è ufficialmente preordinabile. In uscita in esclusiva su Nintendo Switch, la nuova produzione della serie racconterà le vicende di piccoli e simpatici mostri ambientate nei suoi mondi storici.









I giocatori vivranno l’epica storia del principe oscuro e del simpatico e vivace domamostri Psaro, costruendo una squadra di mostri da utilizzare in battaglia contro i nemici durante l’avventura che li porterà a diventare il Signore della Mostruosità. Una novità che potrebbe piacere a molti, inoltre, è la possibilità di sviluppare i mostri a proprio piacimento come in Cassette Beasts e in tante altre opere analoghe.