The Many Pieces of Mr. Coo è ora disponibile

The Many Pieces of Mr. Coo, sviluppato da Gammera Nest e pubblicato da Meridiem Games, è un surreale gioco d’avventura punta e clicca. Il signor Coo è intrappolato in un mondo strano e senza senso e ha bisogno del tuo aiuto per superarlo. Ma prima di tutto deve ritrovare tutti i suoi pezzi e rimettere insieme il suo corpo, in un racconto interiore che si riduce a un conflitto conflitto filosofico tra polli giganti, robot pazzi e donne con un occhio solo, è un po’ difficile dirlo.









The Many Pieces of Mr. Coo è un fantastico e colorato mondo di cartoni animati in 2D, che racconta una storia surreale e stravagante, piena di umorismo assurdo, personaggi bizzarri e situazioni folli, oltre a sfidare i giocatori con enigmi innovativi. Senza dubbio, questa è una nuova interpretazione del genere dei giochi d’avventura che piacerà sia ai giocatori veterani che ai nuovi arrivati.