LG presenta il nuovo monitor UltraGear griffato League of Legends

LG ha presentato l’edizione limitata del monitor UltraGear OLED griffato League of Legends. Oltre a un display OLED da 27 pollici che vanta un’elevata frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz, il monitor presenta una personalizzazione a tema League of Legends sia nella grafica del supporto che sui menu a schermo, sviluppata grazie al supporto dei fan del gioco.

Creato in collaborazione con Riot Games, il monitor LG UltraGear OLED 27GR95QL di League of Legends garantisce un tempo di risposta pari a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG). Il display OLED con risoluzione QHD (2560 x 1440) supporta anche HDR10 e copre il 98,5% della gamma cromatica DCI-P3, regalando al gioco colori vividi e precisi, dettagli nitidi e un elevato livello di contrasto.

Il monitor adotta il design Hextech che contraddistingue League of Legends, integrando icone e immagini del gioco nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna. Le grafiche più conosciute e ricorrenti del gioco sono state infatti applicate sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto. I giocatori ritroveranno inoltre sui menu di opzioni e impostazioni il logo del gioco, completo di caratteri e bordi che rimandano all’universo League of Legends.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro monitor gaming LG UltraGear OLED in edizione limitata dedicato a League of Legends, che offre prestazioni di alto livello e un design straordinario creato appositamente per i milioni di fan di LOL in tutto il mondo“, ha dichiarato Sung Jun-ho, responsabile della divisione IT overseas & marketing di LG Electronics Business Solutions Company. “LG è impegnata nella promozione e nello sviluppo della cultura degli esports in tutto il mondo e continuerà a sviluppare prodotti gaming UltraGear di qualità superiore per soddisfare le esigenze dei giocatori“.

Il monitor in edizione limitata sarà disponibile per il pre-order sul sito LG Online Shop dal 18 ottobre. Effettuando il pre-order si ha diritto a tre skin code di altrettanti campioni di League of Legends.