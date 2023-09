Starfield: 6 milioni di giocatori per l'RPG di Bethesda

Bethesda ha fatto sapere che Starfield ha già attirato 6 milioni di giocatori nel suo universo virtuale: di fatto si tratta del miglior lancio per un videogioco della compagnia americana (qui trovate la nostra recensione).

Bethesda ha condiviso la notizia con i suoi fan grazie a un messaggio su X diffuso nelle scorse ore. Segnaliamo che non si tratta di copie vendute ma di utenti che hanno provato anche solo per poco tempo Starfield, magari grazie all’abbonamento a Xbox Game Pass. Per avere un’idea generale delle vendite, perlomeno su PC, possiamo dare uno sguardo a SteamDB: qui leggiamo che la versione del gioco in vendita su Steam ha piazzato tra 882 mila e 2,43 milioni di copie, sebbene il valore reale si aggiri intorno al milione di unità vendute. È quindi plausibile che gli altri 5 milioni di giocatori siano legati al Game Pass e alla vendita della versione per Xbox Series X|S.