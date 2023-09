Nintendo avrebbe mostrato Switch 2 a porte chiuse alla Gamescom

Dopo mesi, se non anni di notizie “fuffa” sul fantomatico Switch 2 provenienti da fonti inaffidabili, finalmente possiamo riportare una prima informazione concreta sulla prossima console di Nintendo.

Stando a quanto riportato da Eurogamer, e successivamente corroborato da VGC, pare che Nintendo abbia approfittato di una presentazione a porte chiuse riservata a un manipolo di sviluppatori per mostrare Switch 2. L’evento si sarebbe tenuto in occasione della scorsa Gamescom 2023.

Durante la presentazione sarebbe stata mostrata una versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per illustrare le caratteristiche della nuova console. Da notare che si sarebbe trattato di una tech demo, non di una nuova versione vera e propria, dunque non è detto che una versione di Breath of the Wild per Switch 2 sia effettivamente in lavorazione.

Inoltre, Nintendo avrebbe mostrato anche la tech demo di Matrix Awakens realizzata con l’Unreal Engine 5, a dimostrazione del fatto che la console sia in grado di far girare titoli realizzati con l’ultimo motore sviluppato da Epic Games. Secondo le indiscrezioni, la demo sfrutterebbe la tecnologia DLSS di Nvidia per raggiungere livelli qualitativi paragonabili a quelli offerti da PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia è molto probabile che la potenza di Switch 2 non si avvicinerà per nulla a quella delle console di Sony e Microsoft.

Nintendo Switch 2 (il nome chiaramente non è ufficiale) dovrebbe vedere la luce del sole nel corso del 2024, ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte della Casa di Kyoto.