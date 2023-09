Il prossimo E3 potrebbe non tenersi a Los Angeles

L’E3 è in crisi: non è una novità, tant’è che l’edizione di quest’anno è stata cancellata e quella del 2024 è a rischio giacché potrebbe non tenersi a Los Angeles.

L’ESA (Entertainment Software Association) ha difatti comunicato di non aver rinnovato la partnership con il Los Angeles Convention Center, dunque è molto probabile che la manifestazione – a patto che vada avanti – debba cambiare location, se non addirittura città. L’associazione ha inoltre annunciato di aver rescisso il contratto che legava l’E3 a ReedPop, la compagnia che si occupa di organizzare i PAX e che possiede varie testate specializzate, tra cui GamesIndustry ed Eurogamer.

A prescindere da cosa accadrà l’anno prossimo, l’ESA ha fatto sapere che l’E3 verrà completamente rivoluzionato a partire dal 2025, tuttavia non è stato comunicato in che modo avverrà questa trasformazione.