Days of Doom arriva a settembre

Days of Doom, sviluppato e pubblicato da Atari, è un nuovo roguelite in arrivo il prossimo 21 settembre 2021 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Atari VCS. In Days of Doom, l’affermazione “Inferno in Terra” assume un significato terribilmente realistico poiché i giocatori saranno chiamati ad affrontare ogni sorta di empia mostruosità proveniente dalle fosse del mondo sotterraneo.









I pericoli soprannaturali non conoscono confini. Sarà necessario costruire, espandere e difendere un rifugio sicuro per ciò che resta dell’umanità, in una terra desolata e infida. Bisognerà inoltre reclutare una banda di eroi spericolati per combattere orde di zombie, ghoul, razziatori e altre creature, con l’obiettivo di raggiungere Sanctuary. Days of Doom combina sapientemente elementi GDR e survival con meccaniche di costruzione intuitive e tattica a turni, offrendo un’esperienza di gameplay che richiede attenzione e abilità progressive.