Barbarian Saga: The Beastmaster: annunciato per PC e console

Barbarian Saga: The Beastmaster, annunciato quest’oggi da SelectaPlay, sarà un nuovo metroidvania bidimensionale che arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Ispirato ai film e ai giochi classici degli anni ’80 e ’90 come Beastmaster, Conan e Deathstalker, Castlevania, Golden Axe e Ghouls ‘n’ Ghosts, Barbarian Saga: The Beastmaster è sviluppato da due amici che si sono incontrati a un evento cosplay con un sogno da realizzare videogiochi indipendenti.









Il team ha cercato di creare un mondo portato in vita con una storia profondamente coinvolgente disegnata e animata a mano utilizzando centinaia di schizzi per dare vita al mondo di Arborea. Dopo la breve pace seguita alle guerre dei portali che hanno devastato il paese, nuovi venti di guerra minacciano ora i suoi abitanti. Il nuovo re di Imperia insieme al Sacro Regno ha dichiarato guerra ai non umani, avvalendosi dei servigi di uno degli Ultimi Maghi di Arborea: Trece XIII e dei loro generali. Questo è il momento della profezia, il momento in cui un prescelto unirà Uomini e bestie per portare la pace.