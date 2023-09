XDefiant: niente certificazione su console, l'FPS è stato rinviato

Brutte notizie per chi sperava di giocare a XDefiant a breve: Ubisoft è stata costretta a rinviare l’uscita dello sparatutto free-to-play a causa del mancato ottenimento della certificazione su console.

La notizia è stata data dall’executive producer Mark Rubin con un messaggio dettagliato sul sito ufficiale. Qui leggiamo che gli sviluppatori avevano sottoposto il gioco a Microsoft e Sony per la certificazione a luglio, tuttavia l’esito negativo del procedimento li ha costretti a rinviare l’uscita inizialmente prevista per settembre. Quali siano queste criticità, però, non è dato sapere.

Con buona probabilità, dunque, XDefiant verrà pubblicato nella prima metà di ottobre per permettere agli sviluppatori di lavorare sui problemi.