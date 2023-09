Disgaea 7: Vows of the Virtueless, disponibile una demo su console

NIS America ha pubblicato una demo gratuita di Disgaea 7: Vows of the Virtueless su PS4, PS5 e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer.









Grazie a questo dimostrativo, i giocatori avranno la possibilità di mettere alla prova le proprie strategie e vedere come se la cavano con questa nuova avventura. Il publisher precisa che tutti i progressi della demo possono essere salvati e trasferiti nel gioco completo.

Ricordiamo che Disgaea 7: Vows of the Virtueless sarà disponibile anche su PC dal 6 ottobre 2023.