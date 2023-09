Steam celebra i suoi venti anni con degli sconti a tema

Steam ha da poco compiuto venti anni: la piattaforma digitale di Valve venne lanciata il 12 settembre del 2023 e cambiò per sempre il modo di giocare su PC (e non solo). Per questo la compagnia di Gabe Newell ha deciso di festeggiare questo importante anniversario con una nuova tornata di sconti.









Valve ha quindi raccolto alcuni tra i videogiochi più venduti e più importanti, suddivisi per anno di pubblicazione, e questi sono ora acquistabili approfittando di sconti che arrivano a toccare il 90%. Tra questi ci sono ovviamente tutti i titoli targati Valve, da Half-Life a Left 4 Dead, senza dimenticare i due Portal.

Gli sconti saranno attivi su Steam per una settimana: la tornata promozionale si concluderà il prossimo 19 settembre. Qui trovate l’elenco completo dei titoli in saldo.