Crash Team Rumble, ecco la Stagione 2

Crash Team Rumble, sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision, si aggiorna alla nuova Stagione 2. Anche se accolto tiepidamente dai giocatori nel corso di questi mesi, Crash Team Rumble si rimpingua di nuovi contenuti e ulteriori aggiunte rilevanti per la produzione. Già in passato, infatti, ne avevamo parlato in un’anteprima hands on, in cui raccontavamo le potenzialità dell’opera e le sue effettive potenzialità.









I giocatori dovranno prepararsi a ulteriori modi di giocare, poiché saranno incluse delle nuove modalità, mappe, un eroe inedito e un nuovo potere, ognuno di essi in arrivo durante la prossima stagione. Inoltre, si dovrò radunare il maggior numero di amici per godersi ampiamente la modalità Party, un remix cooperativo per 4 giocatori che offre ai fan una nuova interpretazione di Crash Team Rumble. Saranno inoltre incluse due nuove mappe piene di pericoli e nuove strategie da scoprire, e ci si dovrà preparare per l’arrivo di Ripto, che sta distruggendo la festa dall’universo di Spyro.